У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября у жителей Севастополя, которые захотят выехать из города, на блокпостах будут проверять QR-коды. Об этом на заседании оперштаба сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Развожаев объявил, что такой режим будет введен для гостей из других регионов, которые захотят приехать в Севастополь в нерабочие дни. Для этого на въезде в город установят блокпосты. Пять пунктов пропуска будут работать на автодорогах и один - на железнодорожном вокзале.

- При въезде на пунктах пропуска мы будем проверять один из трех документов: QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание, либо справку о медотводе, к которой прилагается отрицательный ПЦР-тест. С такими же документами возможно заселение в гостиницу, - сказал Развожаев.

Он добавил, что к севастопольцам и жителям Республики Крым будут такие же требования - они должны предъявить на блокпостах один из этих трех документов.

Таким образом, у иногородних будут проверять QR-коды и справки при въезде, а у жителей Севастополя - при выезде.

Блокпосты на автодорогах установят на трассе "Таврида", возле сел Гончарное, Терновка, Фронтовое, Орловка. К работе на блокпостах не будут привлекать медиков. Проверять QR-коды и измерять температуру будут общественники и сотрудники правительства.