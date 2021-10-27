В Свердловской области разработали компактный аппарат ИВЛ

На свердловском предприятии разработали компактный аппарат искусственной вентиляции легких, который можно использовать дома. Сейчас завод вышел на стадию завершающих техиспытаний устройства, готовится к серийному производству (осталось лишь получить разрешающие документы от Росздравнадзора).

Аппарат ИВЛ подходит для реабилитации и жизнеобеспечения взрослых и детей. К тому же, как рассказали в департаменте информационной политики, несмотря на миниатюрные для подобных устройств габариты, по своим потребительским и техническим характеристикам оно им не уступает.

Благодаря приводу турбинного типа, устройство не только имеет небольшой вес, но и может работать автономно: предусмотрены внутренний и внешний аккумуляторы, которые гарантируют корректную работу ИВЛ даже в условиях нестабильного напряжения в сети. При этом функционал - на уровне больничного оборудования: предусмотрены, например, программы лечения, включающие сложные режимы, настройку которых выполняют опытные врачи-реаниматологи.

Кстати, завод уже выпускал богатую линейку медицинских приборов, в том числе для лечения больных COVID-19: увлажнители дыхательной смеси, дефибрилляторы, пульсоксиметры и так далее. В прошлом году, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, уральская оборонка в целом смогла оперативно сориентироваться и нарастить в 10-20 раз производство востребованной гражданской продукции (тех же аппаратов ИВЛ).