В Тюмени из-за уничтожения кур на птицеферме выявлено загрязнение воздуха

Птичий грипп - явление для Западной Сибири не столь уж редкое: как наступает конец лета и начало осени, так новые вспышки то в одном, то в другом районе (в этом году, например, карантин вводился в 10 муниципалитетах, год назад их было не меньше). Переносчиками являются перелетные водоплавающие птицы, но сильнее страдают домашние, подхватившие заразу на свободном выгуле, - их иммунитет гораздо слабее, чем у диких сородичей. Мария Орлова, кандидат биологических наук, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медуниверситета, предостерегает: штаммы, мутируя, могут становиться чрезвычайно опасными и для человеческого организма. Значит, способ борьбы с болезнью один - полная ликвидация поголовья. Хозяева личных подворий, кажется, уже привыкли: за убитых кур, уток, даже павлинов им положена компенсация (получил - завел новых).

Но, когда беда приходит на крупнейшее в регионе производство, проблема приобретает совсем иное звучание. Причем с фабрикой в поселке Боровском не все так просто: в Россельхознадзоре полагают, что в ЧС виновато само предприятие. Надзорный орган систематически выявлял на нем нарушения ветеринарного законодательства, подтверждающие низкий уровень биологической защиты, что, в свою очередь, говорит о неэффективном контроле областного управления ветеринарии. Только в этом году прошло 11 проверок, четыре из них показали несоответствие регламенту работы.

- Мы не раз информировали власти о складывающейся на птицефабрике потенциально опасной ситуации. Выводы комиссий направляли и в Тюменскую облдуму. Например, в письме от 14 сентября подчеркивали, что нарушения могут стать причиной заноса гриппа птиц на птицеводческие предприятия региона, - говорит руководитель управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и Югре Сергей Палевич. - Кстати, организация неоднократно привлекалась к административной ответственности, а общая сумма штрафов за два последних года превысила два миллиона рублей.

Ситуация с птицефабрикой вообще уникальная: на ее территории находятся садовое товарищество и спортивный конный комплекс, причем транспортные потоки не разведены - по одной дороге возят и корма, и трупы птиц, по ним же ездят машины садоводов и конников. А уж сколько нарушений в связи с отравлением почвы пометом вблизи поселка выявлялось ранее! Может, вынужденное уничтожение 4,3 миллиона голов, а также изъятие из торговых сетей в 22 регионах страны продукции, выпущенной в период подозрения на заболевание, станет уроком для хозяйственников?

Надзорный орган систематически выявлял на фабрике нарушения ветеринарного законодательства, подтверждающие низкий уровень биологической защиты

Сейчас в карантинной зоне на фабрике находится менее 200 человек, занятых ликвидацией: людей стали выпускать с особой вахты небольшими группами под недельное наблюдение врачей, рассказал директор по персоналу Сергей Костарев. Кстати, помогать тюменцам приезжали 50 специалистов Уральского учебного спасательного центра МЧС России со своей техникой - автомобилем радиационно-химической разведки, мобильными комплексами спецобработки, высокомодульным мобильным комплексом санобработки.

- К 25 октября уже уничтожили 3,3 миллиона голов. Птицефабрика отчиталась о проведенных мероприятиях: остатки продукции собраны, изъяты из товарооборота и утилизированы, - сообщила пресс-секретарь территориального управления Россельхознадзора Марина Галимова.

После убоя последней птицы помещения продезинфицируют три раза, затем возьмут анализы, по результатам которых примут решение о сроках карантина. Добавим, что после снятия блокпостов руководство фабрики могут привлечь к административной ответственности с приостановлением деятельности на 90 суток. Как раз в соответствии с ветеринарными правилами новых кур после птичьего гриппа разрешается завезти на 91-й день. Сколько потребуется времени на восстановление работы предприятия, пока неясно. Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Тюменской области Светлана Сухова призывает взволнованных потребителей успокоиться: мяса и яиц, причем по прежним ценам, хватит всем. Тем более что пострадавшая фабрика в основном поставляла продукцию в соседние регионы (в настоящее время этим продолжает заниматься ее филиал в поселке Голышманово), а тюменцев снабжают другие производители.