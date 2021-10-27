Росстат: За неделю розничные цены на бензин в РФ выросли на 7 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 18 по 25 октября выросли на 7 копеек до 49,19 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 16 копеек до 51,02 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 7 копеек до 46,26 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 7 копеек - до 50,06 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене на 8 копеек - 57,91 рубля за литр.

За период с 19 по 25 октября рост цен на бензин отмечен в 57 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Благовещенске - на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Новосибирске, Рязани и Черкесске - на 0,2%, Севастополе - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,10 до 47,19 рубля, марки АИ-95 - от 49,90 до 54,59 рубля, марки АИ-98 - от 55,68 до 60,69 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,50 до 46,85 рубля, марки АИ-95 - от 48,30 до 50,85 рубля, марки АИ-98 - от 57,90 до 59,90 рубля за литр.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 18 по 24 октября выросло на 10,6%, а выпуск дизельного топлива - на 3,4%.

С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,8%, бензин марки АИ-95 на 6,5%, марки АИ-98 - на 8,1%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,9%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,1%, а с начала года - на 6,9%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 19 по 25 октября вырос на 0,28%, с начала октября - 0,91%, а с начала года - на 6,28%.