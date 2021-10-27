Самая мощная Hyundai Creta стала доступнее в России

Снижение цен на тот или иной автомобиль кажется сейчас - на фоне общего их роста - настоящей сенсацией. И так оно и есть, ведь для того, чтобы машины стали хоть немного доступнее, производители идут на разные хитрости.

Так, в Hyundai стали устанавливать 2-литровый мотор на 149,6 литра на автомобили в версии Classic - одной из самых дешевых в линейке популярного кроссовера Creta, сообщает сервис "Цена Авто".

В итоге если раньше минимальная стоимость самых мощных машин этой модели составляла 1 510 000 рублей, то теперь 1 435 000 рублей. В связке с 2.0 работает 6-ступенчатый "автомат" и передний привод. Прежде "классическая" версия предполагала только 123-сильный двигатель 1.6. Отметим, что в официальном конфигураторе на сайте Hyundai таких автомобилей пока нет.

В комплектации Classic кроссовер оснащается медиасистемой с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, четырьмя аудиодинамиками, передними подушками безопасности, функциями помощи при старте в гору и спуске с нее. Боковые зеркала обогреваются и складываются. Руль регулируется по вылету и наклону. Есть подогрев передних сидений. У задних пассажиров имеется USB-разъем.

Добавим, что появление новой комплектации сопровождалось повышение цен на модель - впервые со старта ее продаж в России во втором поколении. Стоимость каждой версии увеличилась на 40-50 тысяч рублей. Теперь цена машины составляет от 1 239 000 до 2 040 000 рублей.