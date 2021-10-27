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27.10.2021 15:19
Рубрика: Легковые авто

Седан Skoda, который заменит Rapid, оброс новыми подробностями

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Система рассекречивания моделей Skoda стандартизирована: после показа автомобиля в камуфляже компания рассказывает подробности, касающиеся габаритов и моторной гаммы новинки. Седан Skoda Slavia, готовящийся к премьере, исключением не стал.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Длина Slavia составит 4541 мм, а размер колёсной базы - 2651 мм. Ширина и высота соответственно - 1752 и 1487 мм. Skoda Rapid растянулся на 4485 мм, расстояние между ступицами - 2602 мм, в ширине он уступает новинке 46 мм.

Первым рынком, на котором появится Skoda Slavia, является Индия. Здесь же ведётся разработка модели, и Volkswagen Group сделала колоссальные вливания в проект, что сказалось на уровне локализации - он составит 95%. В основе сменщика Rapid лежит MQB, но в упрощённом и адаптированном для местного рынка варианте - A0-IN.

Базовым для Slavia станет 115-сильный атмосферный двигатель 1.0 литра, который может агрегатироваться как 5-ступенчатой МКП, так и 6-диапазонным гидротрансформаторным "автоматом". Для 150-сильной "турбочетвёрки" объёмом 1.5 литра классическая АКП не доступна, в качестве альтернативы предложат DSG-7 с двумя сцеплениями, также для версий с 1.5 TSI предусмотрена МКП.

Новинке обещаны комплектации с шестью подушками безопасности, что сделает автомобиль одним из самых безопасных на рынке, цифровой приборной панелью, круиз-контролем.

Продажи стартуют в 2022 году, но премьеру Slavia проведут до конца 2021-го.

#Skoda