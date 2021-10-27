Стало известно, из-за чего можно стать хроническим носителем коронавируса

Люди с ВИЧ-инфекцией, те, кто принимает подавляющие иммунитет препараты, а также пациенты, перенесшие трансплантацию органов, чаще остальных могут становиться хроническими носителями коронавируса. В их организме вирус получает возможность ускоренно эволюционировать за счет уязвимостей иммунитета.

Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин во время прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

"В такой ситуации, на самом деле, может сложиться условие для того, чтобы вирус находился с человеком очень долгое время, - пояснил Гущин. - На сегодняшний день известны случаи, когда люди становятся носителями на многие месяцы и даже годы. Есть случай, когда больше года человек является зараженным. В таком случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть такими хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некую возможность дополнительно, ускоренно эволюционировать".

Минувшим летом инфекционисты рассказывали о "суперраспространителях" коронавируса, имея в виду людей, чей организм толерантен к присутствию в нем вируса. В связи с этим после заражения у них практически нет симптомов болезни, однако эти люди представляют такую же опасность для окружающих, как и те, у кого есть симптомы заболевания.