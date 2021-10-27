Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день

Суд Евросоюза сегодня принял решение о том, что Польша должна будет ежедневно выплачивать штраф в один миллион евро. В основе такого сурового вердикта лежит упорное нежелание Варшавы соблюдать юридические нормы ЕС.

Разногласия между Брюсселем и Варшавой, пишет еженедельник Spiegel, длятся уже давно. В частности, речь идет о созданной в Польше при Верховном суде страны так называемой дисциплинарной палаты. Она, кроме всего прочего, наделена полномочиями увольнять или отправлять на пенсию судей и прокуроров. Разумеется, за неугодные властям решения. Европейский суд требует ликвидации этого органа.

Более того, в начале октября суд Польши признал верховенство Конституции над законами ЕС.

Все это, по мнению Европейского суда, резко противоречит действующим в ЕС нормам о независимости и беспристрастности судебной системы.

Более месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, обращаясь к полякам, что судебные системы во всех странах обязаны быть независимыми и честными. В Польше не прислушались.

В результате еще в сентябре комиссия ЕС, ответственная за соблюдение правовых норм в сообществе, потребовала введения финансовых санкций в отношении варшавских властей. После долгих взаимных препирательств Европейский суд вынес соответствующее решение. И действовать оно будет до тех пор, пока Варшава не приведет свою судебную систему в соответствие с правовыми нормами Евросоюза.

Как поведет себя Варшава, пока неизвестно. Известно только, что ранее министр юстиции Польши Збигнев Збиоро назвал действия Брюсселя "агрессией против Польши" и "юридической гибридной войной".