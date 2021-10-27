Одиннадцатилетняя Татьяна Меженцева представит Россию на "Детском Евровидении" в Париже. Об этом стало известно после национального отбора, который состоялся во вторник в Москве.

На конкурсе она представит песню Mon Ami. В 2019 году Меженцева уже выступала на "Детском Евровидении" в Польше и заняла 13-е место. А в этом году исполнительница выиграла "Новую Волну" среди детей.

"Детское Евровидение" в Париже состоится 19 декабря. Эта цифра сопутствует нынешнему конкурсу, в котором выступят участники из 19 стран.