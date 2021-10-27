У 70% больных повторное течение COVID-19 проходит с равной степенью тяжести

Повторное течение коронавируса у 70% больных проходит с той же степенью тяжести, что и в первый раз. Особенно если они так и не вакцинировались. Такое мнение высказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Только у 30% людей заметно снижается тяжесть протекания болезни, сообщил эксперт в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе. Все остальные граждане - и таковых большинство, если они не вакцинируются, по словам Гущина, болеют примерно также, как болели в первый раз.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта" AY.4.2, единичные случаи которого были зафиксированы в России.