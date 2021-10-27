Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"

Вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта". Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ни один из штаммов коронавируса не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом, отметил ученый, отвечая на вопрос о том, будет ли "Спутник V" эффективен против нового вида штамма "дельта". По его словам, новые варианты данного штамма появляются постоянно, но, например, в Москве ни один не превысил десятой доли процента по распространенности.

Напомним 21 октября стало известно, что в России обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Изначально этот вариант COVID-19 был зафиксирован в Великобритании и, как заявили местные ученые, это подвид штамма "дельта". Отмечалось, что AY.4.2 имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена, а спасти от него поможет только вакцинация.

Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый штамм AY.4.2. Об этом ранее заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он отметил, что большая часть тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способна обнаруживать этот вариант вируса, как и многие другие геноварианты.