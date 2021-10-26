Роспотребнадзор: Большинство российских тестов способны выявлять штамм AY.4.2

Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый штамм AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он отметил, что большая часть тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способна обнаруживать этот вариант вируса, как и многие другие геноварианты. "Особенность этой линии - две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов", - цитирует Хафизова РИА Новости.

Он подчеркнул, что ученые постоянно проверяют, не появились ли новые мутации COVID-19, которые тест-системы не смогли бы выявить.

Напомним 21 октября стало известно, что в России обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Изначально этот вариант COVID-19 был зафиксирован в Великобритании и, как заявили местные ученые, это подвид штамма "дельта". Отмечалось, что AY.4.2 имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена, а спасти от него поможет только вакцинация.