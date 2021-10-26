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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Большинство российских тестов способны выявлять штамм AY.4.2

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый штамм AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Он отметил, что большая часть тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способна обнаруживать этот вариант вируса, как и многие другие геноварианты. "Особенность этой линии - две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов", - цитирует Хафизова РИА Новости.

Он подчеркнул, что ученые постоянно проверяют, не появились ли новые мутации COVID-19, которые тест-системы не смогли бы выявить.

Напомним 21 октября стало известно, что в России обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Изначально этот вариант COVID-19 был зафиксирован в Великобритании и, как заявили местные ученые, это подвид штамма "дельта". Отмечалось, что AY.4.2 имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена, а спасти от него поможет только вакцинация.

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