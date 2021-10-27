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27.10.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

У Renault появятся два кроссовера под совершенно новыми именами

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Renault признала коммерческий провал компактного кроссовера Kadjar и среднеразмерного Koleos, на их смену компания готовит новые модели, которые получат ранее не использовавшиеся имена, сообщает французский ресурс L'Argus. Продолжать применять названия неудачных моделей нет смысла, считают в компании.

Фото: Пресс-служба Renault
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Во Франции по итогам 2020 года продали менее 9 тысяч Renault Kadjar, за тот же время ближайший конкурент - Peugeot 3008 - разошелся тиражом 45 тысяч единиц, а соплатформенный с Kadjar Nissan Qashqai нашел около 20 тысяч покупателей. Преемник Kadjar носит кодовое обозначение HHN, он выйдет летом 2022 года.

Koleos в гамме бренда вытеснят моделью под кодом DHN, она станет флагманом продуктовой линейки и получит семиместный салон. DHN встанет на конвейер в мае 2023 года. Что интересно: примерно тогда же Renault без какой-либо замены снимет с производства крупный кроссовер Espace.

Под какими коммерческими наименованиями HHN и DHN станут продвигать на рынке - неизвестно.

В конце 2023-го также ожидается появление электрокроссовера Renault HCB, который заменит собой минивэн Scenic. Напомним, Renault Kadjar нынешнего поколения выпускают с 2015-го (с рестайлингом в 2018-м), Koleos - с 2016-го, Espace - с 2015-го. Из этой троицы в РФ официально продавали только Koleos - в 2016-2020 годах.

#Renault