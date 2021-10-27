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Умер создатель теленовеллы "Рабыня Изаура" Жильберту Брага

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    27.10.2021, 15:41
Текст:   Олег Усков

В возрасте 75 лет 26 октября скончался бразильский сценарист Жильберту Брага, автор культовой в нашей стране "Рабыни Изауры". Как передает g1 со ссылкой на племянника артиста, Брага был госпитализирован в Рио-де-Жанейро в ночь на 22 октября в очень тяжелом состоянии из-за проблем с пищеводом, сепсиса и многочисленных неурядиц со здоровьем иного рода, включая болезнь Альцгеймера.

Брага родился в Рио 1 ноября 1945 года. Учился в литературном колледже при Папском католическом университете в Рио-де-Жанейро. Работал учителем, кино- и театральным критиком. Как сценарист дебютировал в 1972-м адаптацией "Дамы с камелиями" Дюма. Сценарий своей первой теленовеллы написал двумя годами позже. А еще через два года автора настигла настоящая удача - с "Изаурой".

Кстати, "Изаура" стала первым латиноамериканским "мылом", показанным по советскому ТВ. Программа имела шквальный успех, а имена главных героев - Изаура и Леонсио, стали нарицательными.

В основе шоу - одноименный роман бразильского либерального писателя и поэта Бернарду Гимарайшна, изданный в 1875-м и отличившийся для своего времени крайней прогрессивностью.

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