В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе

Применение украинскими военными беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Донбассе приведет к дальнейшей эскалации конфликта, однако в ДНР и ЛНР смогут дать отпор. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

Депутат, которого цитирует пресс-служба комитета, напомнил, что в настоящее время ДНР и ЛНР уже накопили опыт в борьбе с беспилотниками. Он также подчеркнул, что есть средства, способные существенно снизить либо свести на нет возможности этого аппарата. Об этом, по словам Картаполова, свидетельствует опыт боевых действий в других регионах мира.

"Уверен, что ополченцы что-то уже придумали", - добавил он. По мнению главы комитета, руководство Украины лишний раз подобными действиями демонстрирует свое нежелание выполнять Минские соглашения.