Новости

Цены на АЗС в России растут вторую неделю подряд 18:50
Сенаторы предложили дать законодательное определение меда 18:28
Захарова прокомментировала выдачу паспортов с гендером "Х" 18:26
Регионам начали одобрять заявки на модернизацию ЖКХ по новой схеме 18:18
Власти США выдали паспорт с отметкой "Х" в графе "пол" 18:15
В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе 17:52
Стало известно, из-за чего можно стать хроническим носителем коронавируса 17:49
"Школа общественной дипломатии" для малочисленных народов открыта в России 17:40
ФАС согласовала сделку по покупке застройщика "Интеко" 17:34
Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью 17:07
Московские педагоги рассказали, как провести каникулы с пользой 17:00
Актеры МХТ им. Чехова прокомментировали назначение Хабенского 16:56
Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс по работе с маркетплейсами 16:55
Более 70% россиян сочли недопустимыми призывы не прививаться от COVID 16:34
Центр Гамалеи оценил опасность штамма AY.4.2 для России 16:32
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день 16:27
Регионы решили проблемы 11 тысяч дольщиков 16:19
Съезд "Единой России" может пройти 4 декабря 16:17
У 70% больных повторное течение COVID-19 проходит с равной степенью тяжести 16:16
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ 16:14
Иммунолог назвал главный признак "ковидного" кашля 16:11
СМИ: С коронавирусом госпитализирована мать Николая Баскова 16:05
Украина прорабатывает вопрос о запрете гастролей россиян в стране 16:04
Патрушев: Не все госслужащие на "удаленке" соблюдают правила кибербезопасности 15:59
В Москве из-за ситуации с коронавирусом закроются кинотеатры 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как в нерабочие дни сэкономить на коммуналке
Как в нерабочие дни сэкономить на коммуналке
27.10.2021 17:52
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе

Текст: Татьяна Замахина

Применение украинскими военными беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Донбассе приведет к дальнейшей эскалации конфликта, однако в ДНР и ЛНР смогут дать отпор. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

Депутат, которого цитирует пресс-служба комитета, напомнил, что в настоящее время ДНР и ЛНР уже накопили опыт в борьбе с беспилотниками. Он также подчеркнул, что есть средства, способные существенно снизить либо свести на нет возможности этого аппарата. Об этом, по словам Картаполова, свидетельствует опыт боевых действий в других регионах мира.

"Уверен, что ополченцы что-то уже придумали", - добавил он. По мнению главы комитета, руководство Украины лишний раз подобными действиями демонстрирует свое нежелание выполнять Минские соглашения.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой"
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать