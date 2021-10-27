В Кремле оценили последствия поставок турецких беспилотников Украине

Поставки вооружений украинским военным приводят к дестабилизации. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос об использовании Киевом турецких ударных дронов на Донбассе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас действительно особые, хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - сказал Песков.

"Мы видим, что как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации. Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы", - отметил представитель Кремля.