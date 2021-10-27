В Могилеве прошел международный парад мультфильмов

В Могилеве вновь встречались "мультяшки". Но из-за пандемии Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2021" проходил в новом формате - и экспертная комиссия, и жюри работали в режиме онлайн.

И участники фестиваля, и зрители были единодушны: даже в самые непростые времена в жизни должно оставаться место празднику.

На конкурсы представили 180 работ из 28 стран, добавились Северная Македония и Египет. Экспертная комиссия отобрала 112 фильмов из 19 стран. По утверждению специалистов, все картины оказались маленькими шедеврами. Хотя, как обычно, призов и наград на всех не хватило. Жюри приходилось делать мучительный выбор между самыми-самыми.

…На Площади Звезд в этом году не наблюдалось столпотворения. И в фойе кинотеатров "Родина" и "Чырвоная Зорка", где открылась выставка детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества, также было не слишком многолюдно. И все же интерес к работам явно присутствовал.

Мастер-классы перенеслись из кинотеатров в детские школы искусств. А творческая встреча, увы, единственная, прошла в день закрытия фестиваля - с белорусским и российским музыкантом и композитором, народным артистом Беларуси Эдуардом Ханком. Зато кинопросмотры собрали практически полные залы. Ведь фильмы были самой разнообразной тематики: и забавные сказки для самых маленьких, и очень серьезные работы - гражданско-патриотические, исторические, экологические, даже посвященные пандемии. Несмотря на то что многие известные аниматоры не смогли приехать в Могилев, их общение со зрителем все же состоялось - режиссеры и сценаристы прислали приветственные адреса, видеообращения. Режиссер-аниматор, обладатель специальной премии на Международном фестивале анимации в Хиросиме, преподаватель киноакадемии в Пекине Чэнь Си, работавший в экспертной комиссии, в своем видеообращении рассказал, насколько значимым считает фестиваль "Анимаевка". Он надеется в следующем году обязательно побывать в Могилеве.

Режиссер, продюсер, сценарист, кинопедагог из России, работавший в жюри конкурса детского анимационного творчества, Сергей Струсовский также обратился онлайн к участникам феста и зрителям, тепло поздравил с веселым праздником.

По утверждению тех, кто работал в жюри и экспертной комиссии, общаться между собой в онлайн-формате, принимать ответственные решения было ничуть не легче, чем находясь рядом, в одном помещении. И вообще, для того чтобы зрители получили удовольствие по максимуму, организаторам пришлось немало потрудиться.

Погода подарила могилевчанам три теплых дня. А сам фестиваль дал жителям и гостям города хороший заряд бодрости и прекрасного настроения. Как сказала сценарист, режиссер игровых и анимационных фильмов киностудии "Беларусьфильм" Елена Турова, даже в самые непростые времена в жизни должно оставаться место празднику.

Тем же, кто не смог побывать в кинотеатрах в фестивальные дни, переживать не стоит. Вскоре стартует проект "Эхо Анимаевки", который пройдет по всей Беларуси и в некоторых городах России.