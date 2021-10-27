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27.10.2021 14:47
Рубрика: Власть

В МВД предложили установить строгую отчетность оборота метанола

Текст: Михаил Фалалеев

Один из руководителей главка МВД России, занимающийся борьбой и экономическими преступлениями и противодействием коррупции, Олег Ким, предложил на заседании комитета Госдумы по экономической политике установить госрегулирование оборота метанола вплоть до лицензирования.

Поводом для такого заявления послужило массовое отравление суррогатной алкогольной продукцией жителей Оренбургской, Курганской и Свердловской областей. Хотя сама проблема назрела давно.

По словам Кима, сейчас любой ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использовании в бытовых условиях. Следователи возбудили 24 уголовных дела по статье 109 УК РФ. Были выявлены 17 человек, которые занимались незаконными поставками метилового спирта, 16 из них сейчас арестованы.

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