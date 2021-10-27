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27.10.2021 15:26
Рубрика: Экономика

В ВТО назвали факторы, которые помогли РФ справиться с последствиями COVID

Текст: Василий Кошкин
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили России справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад секретариата Всемирной торговой организации (ВТО).

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В организации отмечают, что в 2020 году российская экономика сократилась на 3%. Спад в значительной мере обусловлен "последствиями пандемии COVID-19 и связанными с этим сбоями на мировых рынках нефти".

"Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили Российской Федерации справиться с последствиями этих неблагоприятных потрясений", - говорится в докладе.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 году. Организация ожидает, что рост экономики ускорится с 3,2% до 4,3% в связи с восстановлением внутреннего спроса в стране и повышенными ценами на энергоносители.

В то же время Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России на 2022 год до 2,8% с 3,2%, а также на 2023 год до 1,8% с 2,3%. Причинами названы стабилизация спроса и снижение цен на промышленное сырье.

Экономика Макроэкономика Международные организации ВТО

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