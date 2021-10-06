Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году. Об этом говорится в докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Ожидается, что рост экономики в России ускорится с 3,2% до 4,3% в связи с восстановлением внутреннего спроса в стране и повышенными ценами на энергоносители. "Улучшенный прогноз также отражает дополнительную, хотя и незначительную, фискальную поддержку", - цитирует РИА Новости документ.

В то же время Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России на 2022 год до 2,8% с 3,2%, а также на 2023 год до 1,8% с 2,3%. Причинами названы стабилизация спроса и снижение цен на промышленное сырье. Уточняется, что прогноз основан на "постепенном ослаблении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти и возможном возвращении к бюджетному правилу".

Ранее глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что по итогам 2021 года темпы роста российской экономики могут оказаться выше прогнозов правительства. Сейчас Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам года в 4,2%. Как отметил Силуанов, восстановление экономики РФ идет более динамично по сравнению с другими странами и мировой экономикой в целом.

Согласно прогнозу аналитиков Coface, ВВП России по итогам года вырастет на 3,9%, а годовая инфляция составит 6,1%.