Видео: успел подкачать колесо, пока горит красный

Полминуты, пока на светофоре горит красный свет, а потом еще пару секунд желтого - много это или мало? Одни водители успевают сделать пару глотков кофе, купленного на заправке, и пролистать на смартфоне последние новости. Другие - просмотреть на навигаторе маршрут, понять, что не успевают на работу вовремя, и начать раздраженно давить на клаксон. А третьи могут заняться действительно полезным делом.

Молодой водитель из китайского Шаосина (провинция Чжэцзян) успел, пока горит красный свет, выйти из салона, подкачать спустившееся колесо и вернуться за руль.

Разумеется, видео с ним попало в Сеть и безымянный автомобилист молниеносно героем для всей страны.

"Вот это сноровка!", "отличные мышцы, хорошие легкие" - поддержали его в местных соцсетях многочисленные соотечественники.

"Электрический компрессор сделал бы всё еще быстрее, - заметили более опытные водители. - Осталось бы время заглянуть под капот: проверить свечи и уровень масла".