Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады

В последние годы устойчивый снежный покров стал формироваться уже в декабре, причем не в первых числах, а чуть позже.

Первый снег в России и Беларуси уже прошел. А когда нам ждать настоящего похолодания?

Роман Вильфанд: Снег в воздухе и снег на земле - две разные субстанции. Если говорить о климате в целом, то примерная дата появления устойчивого снежного покрова, например, в Москве, приходится на 28-30 ноября. Впрочем, случались годы, когда снег окончательно ложился уже в середине ноября. В последние годы устойчивый снежный покров стал формироваться уже в декабре, причем не в первых числах, а чуть позже.

Наблюдения показывают, что средняя температура на Земле растет...

Роман Вильфанд: Хочу отметить, что за последние несколько десятилетий дата, когда на земной поверхности устанавливался устойчивый снежный покров, сместилась. В середине прошлого века устойчивый снежный покров формировался в конце второй декады ноября. Сейчас эта временная точка сместилась почти на десять дней.

Зима в Союзном государстве ожидается с температурой около или несколько выше нормы

Выходит, что в ближайшую неделю на территории Союзного государства ждать снега нам не приходится?

Роман Вильфанд: Да, если речь идет о последней неделе октября. Дело в том, что сейчас над европейской территорией России циркуляция воздуха и, соответственно, температура и осадки обусловлены притоком воздушных масс из центральных и юго-западных акваторий Атлантики. Это значит, что погода у нас будет достаточно теплая. Ночью температура не опустится ниже нуля. Более того, днем, начиная с четверга, 28 октября, температура воздуха может подняться до двухзначных оценок. Понятно, что ни о каком серьезном снегопаде в этой ситуации речи быть не может.

Роман Менделевич, вы лишаете нас праздника настоящего снега?

Роман Вильфанд: Снег в воздухе интересен журналистам и простым людям, так как он имеет большую эмоциональную окраску. Метеорологи же ориентированы прежде всего на прогноз опасных для человека явлений, таких как, например, гололедица. Будет мокрый снег или будет дождь - особого значения для ученых не имеет, потому что в этих фазах водная субстанция все равно тает на так называемой подстилающей поверхности.

Метеорологические службы России и Беларуси плотно работают над улучшением качества прогнозов погоды Фото: Роман Щербенков

Можете ли вы дать прогноз по поводу первого снега на земле?

Роман Вильфанд: Скажу определенно: до конца этого месяца и в первых числах ноября снега, по нашим прогнозам, не будет. А дальше уже начинаются гадания, но это уже не про нас.

А какой прогноз вы даете на предстоящую зиму в Союзном государстве? Будет ли она такой же снежной и холодной на европейской части России, как в прошлом году?

Роман Вильфанд: Хочу сразу предупредить: к большому сожалению, синоптики, которые работают в области прогнозов на долгие сроки, не могут пока с достаточной степенью точности прогнозировать режим осадков. Успешность такого рода прогнозов не отличается по качеству от прогнозов климатических и инерционных (инерционные прогнозы даются в предположении, что существующий характер погоды сохранится на некоторое время. - Прим. ред.). Поэтому мы не выпускаем прогнозы снежности предстоящей зимы.

Что же касается температуры, то успешность такого рода прогнозов выше, но она несопоставима с успешностью краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Дело в том, что при прогнозе на долгие сроки все больше и больше в схему вплетается хаотический компонент, который свойственен атмосфере. Поэтому все подобные прогнозы выпускаются только в вероятностном ключе.

Хорошо, зайдем с другой стороны. С этой, вероятностной, точки зрения, какая температура ожидается зимой в Союзном государстве?

Роман Вильфанд: На зимний период температурный фон по Союзному государству, по крайней мере, в европейской части России, будет около нормы или несколько выше ее. Но это, повторюсь, среднее значение. В прогнозах есть такой параметр, как индекс циркуляции (индекс циркуляции - значение, характеризующее интенсивность или другие особенности циркуляции атмосферы над всем полушарием Земли или над ее частью. - Прим. ред.). Эти индексы неоднородны, у них есть положительные и отрицательные фазы. Это говорит о том, что режим температуры будет неоднородным. А это, в свою очередь, означает, что могут быть частые оттепели (есть повышенная вероятность). Есть большая вероятность и значительных похолоданий с температурой (для Москвы и сопредельных областей) от минус 20 до минус 25 градусов.

Продолжая тему точности прогнозирования погоды, скажите, как на этом сказывается сотрудничество метеорологов России и Беларуси. Какие области этого сотрудничества требуют особого внимания и развития?

Роман Вильфанд: За последние годы существенно повысилось качество прогнозов погоды в Союзном государстве. Это связано с тем, что в России развивается модель мезомасштабной циркуляции атмосферы, которая называется COSMO. Результатом, кстати, стал тот факт, что прогноз осадков стал гораздо лучше, чем в рамках любых других прогнозов. В Беларуси развивается модель, которая носит название WRF. Объединение выходной продукции этих моделей, которые, конечно, несколько различаются по своим особенностям, дает очень хорошие результаты.

Кроме того, у нас в планах, в дорожных картах зафиксирован тот факт, что в Беларуси очень хорошая сеть метеонаблюдений. И вся выходная продукция моделей тестируется на этой сети. Для чего это делается?

Роман Вильфанд: Нужно понимать, что мы не только можем прогнозировать погоду с той или иной детальностью, но и то, с какой степенью доверия можно относиться к этим прогнозам.

И вот здесь наши белорусские коллеги очень существенно помогают, оценивая надежность прогнозов по своей наблюдательной сети. Это имеет огромное значение, потому что версификация прогнозов позволяет "подкручивать" модули и блоки моделей с тем, чтобы все больше и больше сближать прогностические и фактические значения.