Общество
27.10.2021 06:00
Текст: Тарас Фомченков (taras@rg.ru)

Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады

В конце прошлой недели на европейской территории России и на севере Беларуси выпал первый снег. Он сразу же растаял, так как среднесуточные температуры пока еще не перешагнули через ноль. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал читателям "СОЮЗа", когда придет настоящая зима и какая погода ожидается в это время года на территории Союзного государства.
В последние годы устойчивый снежный покров стал формироваться уже в декабре, причем не в первых числах, а чуть позже. Фото: Сергей Михеев В последние годы устойчивый снежный покров стал формироваться уже в декабре, причем не в первых числах, а чуть позже. Фото: Сергей Михеев
В последние годы устойчивый снежный покров стал формироваться уже в декабре, причем не в первых числах, а чуть позже.
Фото: Сергей Михеев

Первый снег в России и Беларуси уже прошел. А когда нам ждать настоящего похолодания?

Роман Вильфанд: Снег в воздухе и снег на земле - две разные субстанции. Если говорить о климате в целом, то примерная дата появления устойчивого снежного покрова, например, в Москве, приходится на 28-30 ноября. Впрочем, случались годы, когда снег окончательно ложился уже в середине ноября. В последние годы устойчивый снежный покров стал формироваться уже в декабре, причем не в первых числах, а чуть позже.

Наблюдения показывают, что средняя температура на Земле растет...

Роман Вильфанд: Хочу отметить, что за последние несколько десятилетий дата, когда на земной поверхности устанавливался устойчивый снежный покров, сместилась. В середине прошлого века устойчивый снежный покров формировался в конце второй декады ноября. Сейчас эта временная точка сместилась почти на десять дней.

Зима в Союзном государстве ожидается с температурой около или несколько выше нормы

Выходит, что в ближайшую неделю на территории Союзного государства ждать снега нам не приходится?

Роман Вильфанд: Да, если речь идет о последней неделе октября. Дело в том, что сейчас над европейской территорией России циркуляция воздуха и, соответственно, температура и осадки обусловлены притоком воздушных масс из центральных и юго-западных акваторий Атлантики. Это значит, что погода у нас будет достаточно теплая. Ночью температура не опустится ниже нуля. Более того, днем, начиная с четверга, 28 октября, температура воздуха может подняться до двухзначных оценок. Понятно, что ни о каком серьезном снегопаде в этой ситуации речи быть не может.

Роман Менделевич, вы лишаете нас праздника настоящего снега?

Роман Вильфанд: Снег в воздухе интересен журналистам и простым людям, так как он имеет большую эмоциональную окраску. Метеорологи же ориентированы прежде всего на прогноз опасных для человека явлений, таких как, например, гололедица. Будет мокрый снег или будет дождь - особого значения для ученых не имеет, потому что в этих фазах водная субстанция все равно тает на так называемой подстилающей поверхности.

Метеорологические службы России и Беларуси плотно работают над улучшением качества прогнозов погоды Фото: Роман Щербенков

Можете ли вы дать прогноз по поводу первого снега на земле?

Роман Вильфанд: Скажу определенно: до конца этого месяца и в первых числах ноября снега, по нашим прогнозам, не будет. А дальше уже начинаются гадания, но это уже не про нас.

А какой прогноз вы даете на предстоящую зиму в Союзном государстве? Будет ли она такой же снежной и холодной на европейской части России, как в прошлом году?

Роман Вильфанд: Хочу сразу предупредить: к большому сожалению, синоптики, которые работают в области прогнозов на долгие сроки, не могут пока с достаточной степенью точности прогнозировать режим осадков. Успешность такого рода прогнозов не отличается по качеству от прогнозов климатических и инерционных (инерционные прогнозы даются в предположении, что существующий характер погоды сохранится на некоторое время. - Прим. ред.). Поэтому мы не выпускаем прогнозы снежности предстоящей зимы.

Что же касается температуры, то успешность такого рода прогнозов выше, но она несопоставима с успешностью краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Дело в том, что при прогнозе на долгие сроки все больше и больше в схему вплетается хаотический компонент, который свойственен атмосфере. Поэтому все подобные прогнозы выпускаются только в вероятностном ключе.

Хорошо, зайдем с другой стороны. С этой, вероятностной, точки зрения, какая температура ожидается зимой в Союзном государстве?

Роман Вильфанд: На зимний период температурный фон по Союзному государству, по крайней мере, в европейской части России, будет около нормы или несколько выше ее. Но это, повторюсь, среднее значение. В прогнозах есть такой параметр, как индекс циркуляции (индекс циркуляции - значение, характеризующее интенсивность или другие особенности циркуляции атмосферы над всем полушарием Земли или над ее частью. - Прим. ред.). Эти индексы неоднородны, у них есть положительные и отрицательные фазы. Это говорит о том, что режим температуры будет неоднородным. А это, в свою очередь, означает, что могут быть частые оттепели (есть повышенная вероятность). Есть большая вероятность и значительных похолоданий с температурой (для Москвы и сопредельных областей) от минус 20 до минус 25 градусов.

Продолжая тему точности прогнозирования погоды, скажите, как на этом сказывается сотрудничество метеорологов России и Беларуси. Какие области этого сотрудничества требуют особого внимания и развития?

Фото: pixabay.com
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Роман Вильфанд: За последние годы существенно повысилось качество прогнозов погоды в Союзном государстве. Это связано с тем, что в России развивается модель мезомасштабной циркуляции атмосферы, которая называется COSMO. Результатом, кстати, стал тот факт, что прогноз осадков стал гораздо лучше, чем в рамках любых других прогнозов. В Беларуси развивается модель, которая носит название WRF. Объединение выходной продукции этих моделей, которые, конечно, несколько различаются по своим особенностям, дает очень хорошие результаты.

Кроме того, у нас в планах, в дорожных картах зафиксирован тот факт, что в Беларуси очень хорошая сеть метеонаблюдений. И вся выходная продукция моделей тестируется на этой сети. Для чего это делается?

Роман Вильфанд: Нужно понимать, что мы не только можем прогнозировать погоду с той или иной детальностью, но и то, с какой степенью доверия можно относиться к этим прогнозам.

И вот здесь наши белорусские коллеги очень существенно помогают, оценивая надежность прогнозов по своей наблюдательной сети. Это имеет огромное значение, потому что версификация прогнозов позволяет "подкручивать" модули и блоки моделей с тем, чтобы все больше и больше сближать прогностические и фактические значения.

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