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Вышел трейлер "антикоррупционной детективной мелодрамы" "Чиновница"

Новости
    27.10.2021, 15:38
Текст:   Олег Усков

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер "антикоррупционной детективной мелодрамы" "Чиновница". Ролик доступен на YouTube-канале платформы.

Фото: kinopoisk.ru
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В главных ролях - Виктория Толстоганова, Максим Виторган и Алексей Агранович.

Толстоганова сыграла служащую госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арину Алферову, жизнь которой "протекает в благоприятном ключе: уважаемая работа, отличная квартира в центре, солидный автомобиль зарубежного производства". Ежедневно госслужащая "посещает салон, чтобы сделать модную укладку, а по выходным катается в шопинг-туры в Москву".

Алферова - начальник финансового департамента в Минздраве, "без ее подписи в министерстве не проходит ни один бюджетный рубль". На том и случились неполадки - чиновница прогорает на связанной с коллегой по министерству хитроумной схеме по завышению цен на лекарства…. и всё рушится.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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В других ролях: Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова и Яна Гладких.

Режиссер - Оксана Карас ("Хороший мальчик", "Выше неба", "Доктор Лиза"). Сценарий написали Мария Меленевская и Денис Уточкин ("Обычная женщина" Бориса Хлебникова).

На экранах - с 5 ноября. В сезоне анонсированы восемь эпизодов.

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