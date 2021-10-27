Вышел трейлер "антикоррупционной детективной мелодрамы" "Чиновница"

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер "антикоррупционной детективной мелодрамы" "Чиновница". Ролик доступен на YouTube-канале платформы.

В главных ролях - Виктория Толстоганова, Максим Виторган и Алексей Агранович.

Толстоганова сыграла служащую госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арину Алферову, жизнь которой "протекает в благоприятном ключе: уважаемая работа, отличная квартира в центре, солидный автомобиль зарубежного производства". Ежедневно госслужащая "посещает салон, чтобы сделать модную укладку, а по выходным катается в шопинг-туры в Москву".

Алферова - начальник финансового департамента в Минздраве, "без ее подписи в министерстве не проходит ни один бюджетный рубль". На том и случились неполадки - чиновница прогорает на связанной с коллегой по министерству хитроумной схеме по завышению цен на лекарства…. и всё рушится.

В других ролях: Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова и Яна Гладких.

Режиссер - Оксана Карас ("Хороший мальчик", "Выше неба", "Доктор Лиза"). Сценарий написали Мария Меленевская и Денис Уточкин ("Обычная женщина" Бориса Хлебникова).

На экранах - с 5 ноября. В сезоне анонсированы восемь эпизодов.