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Вышел трейлер фильма "Непрощенная" с Сандрой Буллок

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    27.10.2021, 10:39
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На YouTube-канале Netflix Russia появился трейлер фильма "Непрощеная" (The Unforgivable) с русскими субтитрами. Фильм выйдет 24 ноября в некоторых кинотеатрах и с 10 декабря будет доступен на Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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Из ролика мы узнаем, что главная героиня освободилась из тюрьмы, отсидев 20 лет за убийство полицейского. О причинах такого поступка судить сложно, но это как-то связано с тем, что женщина якобы пыталась защитить свою младшую сестру. Сейчас это уже взрослая девушка и встреча с ней становится для героини сложным испытанием - ей противостоят приемные родители, бюрократы. Кроме того, сложно найти работу и жилье, а еще она получает угрозы по телефону.

В ролях - Джон Бернтал ("Множественные святые Ньюарка", "Король Ричард"), Винсент Д'Онофрио ("Рэтчед"), Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"). Режиссер - Нора Финшелдт, сценарий Питера Крейга, Хиллари Сайц.

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