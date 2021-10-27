Вышел трейлер фильма "Непрощенная" с Сандрой Буллок

На YouTube-канале Netflix Russia появился трейлер фильма "Непрощеная" (The Unforgivable) с русскими субтитрами. Фильм выйдет 24 ноября в некоторых кинотеатрах и с 10 декабря будет доступен на Netflix.

Из ролика мы узнаем, что главная героиня освободилась из тюрьмы, отсидев 20 лет за убийство полицейского. О причинах такого поступка судить сложно, но это как-то связано с тем, что женщина якобы пыталась защитить свою младшую сестру. Сейчас это уже взрослая девушка и встреча с ней становится для героини сложным испытанием - ей противостоят приемные родители, бюрократы. Кроме того, сложно найти работу и жилье, а еще она получает угрозы по телефону.

В ролях - Джон Бернтал ("Множественные святые Ньюарка", "Король Ричард"), Винсент Д'Онофрио ("Рэтчед"), Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"). Режиссер - Нора Финшелдт, сценарий Питера Крейга, Хиллари Сайц.