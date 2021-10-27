Захарова прокомментировала действия США в отношении "Совфрахта"

Российская сторона отвергает попытки своих американских коллег добиться экстрадиции россиян, которые связаны с транспортно-экспедиторской компанией "Совфрахт". Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отвергаем любые стремления США добиваться экстрадиции наших граждан посредством экстерриториального применения норм собственного национального законодательства", - заявила Захарова, чей комментарий был опубликован на сайте МИД.

Дипломат добавила, что Вашингтон продолжает пытаться оказать давление на Москву.

В середине 2018 года власти США предъявили обвинения нескольким сотрудникам "Совфрахта". Их обвинили в поставках авиационного топлива в Сирии в обход имеющихся санкций.