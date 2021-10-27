Захарова прокомментировала выдачу паспортов с гендером "Х"

Граждане США, которые получат паспорта с отметкой "Х" в графе "пол", будут считаться "людьми-икс". Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В США выдан первый паспорт с третьим гендером, - написала она в своем канале в Telegram. - Вот они - люди Х".
Захарова добавила, что решение американских властей является "чудовищными метаморфозами, которые нам навязывают под видом свободы выбора".
Ранее Госдепартамент США сообщил о выдаче первого паспорта с меткой "Х" в графе "пол".