Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.10.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Блогеры показали работу двигателя с прозрачным цилиндром

Текст: Григорий Гомельчук

Блогеры с YouTube-канала TROdesigns соорудили цилиндр двигателя внутреннего сгорания из прозрачного акрила и показали все процессы, происходящие в нем, сняв очень замедленное видео.

Получилось наглядно: топливо поступает в цилиндр, поршень двигается вверх, искра, языки пламени, поршень идет вниз, выхлопные газы выходят через клапан…

Для своих экспериментов блогеры выбрали двигатель от мотоцикла Honda XR75, работающий по четырехтактному циклу, то есть аналогично тем, что стоят на большинстве автомобилей.

Чтобы поделку не разорвало в первые же секунды, экспериментаторы уменьшили степень сжатия за счет увеличения длины цилиндра. Для уменьшения трения в цилиндре поршневые кольца заменили на тефлоновые. Процесс сборки двигателя блогеры показали в отдельном видео.

Развенчан миф о владельцах BMW