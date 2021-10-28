Блогеры показали работу двигателя с прозрачным цилиндром

Блогеры с YouTube-канала TROdesigns соорудили цилиндр двигателя внутреннего сгорания из прозрачного акрила и показали все процессы, происходящие в нем, сняв очень замедленное видео.

Получилось наглядно: топливо поступает в цилиндр, поршень двигается вверх, искра, языки пламени, поршень идет вниз, выхлопные газы выходят через клапан…

Для своих экспериментов блогеры выбрали двигатель от мотоцикла Honda XR75, работающий по четырехтактному циклу, то есть аналогично тем, что стоят на большинстве автомобилей.

Чтобы поделку не разорвало в первые же секунды, экспериментаторы уменьшили степень сжатия за счет увеличения длины цилиндра. Для уменьшения трения в цилиндре поршневые кольца заменили на тефлоновые. Процесс сборки двигателя блогеры показали в отдельном видео.