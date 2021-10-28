Более 40% осужденных за экстремизм получили приговоры за призывы в интернете

Судья Верховного суда Елена Пейсикова сообщила, что в 2020 году почти две сотни человек в России были осуждены за распространение призывов к экстремистской деятельности в интернете. Заявление прозвучало в ходе онлайн-заседания пленума Верховного суда России.

"Согласно сведениям судебной статистики, в прошлом году за преступления экстремистской направленности постановлены обвинительные приговоры в отношении 394 лиц. При этом за призывы к осуществлению экстремистской деятельности были осуждены 184 лица, причем около 90 процентов таких деяний было совершено с использованием сети интернет", - рассказала судья.

В УК есть несколько статей, наказывающих за те или иные экстремистские преступления. Есть наказания за организацию экстремистского сообщества. Есть - за возбуждение ненависти либо вражды. И т. п. Причем за возбуждение ненависти привлечь по уголовной статье могут только в том случае, если до того в течение года гражданин был наказан за то же самое по статье 20.3.1 КоАП. В этом году за шесть месяцев по ней был привлечен к ответственности 461 человек. Либо уголовная статья может быть инкриминирована сразу, если есть какие-то отягчающие признаки. Допустим, если экстремистские высказывания были сопряжены с насилием или угрозой его применения.

В принятых в четверг разъяснениях пленума, Верховный суд акцентировал, что к основаниям для возбуждения уголовного дела за призывы к экстремистской деятельности относится "не только сам факт размещения в сети Интернет или иной информационно- телекоммуникационной сети текста, изображения, аудио- или видеофайла, содержащего признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, возбуждения вражды и ненависти, унижения достоинства человека либо группы лиц, но и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, в том числе на направленность умысла, мотив совершения соответствующих действий".

Уголовная ответственность за размещение материалов экстремистского характера на своей странице или на страницах других пользователей сети может наступать только в случаях, когда разместивший осознавал направленность деяния на нарушение основ конституционного строя и имел намерение побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности. Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, либо административным правонарушением (статья 20.29 КоАП РФ) также должен разрешаться в зависимости от направленности умысла лица, распространяющего эти материалы. Также новые разъяснения по сути разрешают острые дискуссии в Сети.