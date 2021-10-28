Указ главы Республики Бурятия от 27 октября 2021 года № 306 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302):

1.1. В абзаце шестом пункта 7.1.2 слова "не позже 24.00 часов" заменить словами "не позже 23.00 часов".

1.2. Пункт 7.1 дополнить абзацами следующего содержания:

"Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, расположенных в отдельно стоящих зданиях, многоквартирных жилых домах, за исключением осуществления деятельности при соблюдении ими условия о допуске посетителей старше 18 лет - при предоставлении сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего личность; детей в возрасте до 18 лет включительно - в сопровождении взрослых.

Установить, что ограничения, установленные абзацем двадцать первым настоящего пункта, не распространяются на специализированные объекты розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р.".

1.3. Абзац первый пункта 9 после слов "готовых документов" дополнить словами ", а также обеспечения мероприятий в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего указа, вступающего в силу с 8 ноября 2021 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







