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28.10.2021 10:35
Рубрика: Экономика

Цены на отели в Турции могут вырасти в следующем году

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Цены на отели в Турции могут вырасти в следующем году на 10%. Об этом пишет "Вестник АТОР". Издание провело опрос среди турецких отельеров.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Как рассказали владельцы и управляющие отелями, стоимость проживания в Турции летом 2022 года либо останется на уровне этого года, либо будет примерно на 10% выше. А, поскольку речь идет о евро, то на цены могут повлиять также колебания курса рубля.

Среди причин, которые могут повлиять на стоимость номеров, отельеры назвали многократное (в 8 раз) повышение НДС для организаций, работающих в сфере HoReCA, культуры и досуга. В2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией НДС был сниженным и составлял всего 1%.

Также, вероятно, в следующем году с отельеров будет взиматься и новый налог на проживание в размере 2%.

Ожидается, что точные цены на летний сезон 2022 года турецкие отельеры объявят до конца года.

Ранее сообщалось, что Турция усилит меры по безопасности российских туристов на своих курортах.

Экономика Туризм

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