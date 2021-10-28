Цены на отели в Турции могут вырасти в следующем году на 10%. Об этом пишет "Вестник АТОР". Издание провело опрос среди турецких отельеров.

Как рассказали владельцы и управляющие отелями, стоимость проживания в Турции летом 2022 года либо останется на уровне этого года, либо будет примерно на 10% выше. А, поскольку речь идет о евро, то на цены могут повлиять также колебания курса рубля.

Среди причин, которые могут повлиять на стоимость номеров, отельеры назвали многократное (в 8 раз) повышение НДС для организаций, работающих в сфере HoReCA, культуры и досуга. В2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией НДС был сниженным и составлял всего 1%.

Также, вероятно, в следующем году с отельеров будет взиматься и новый налог на проживание в размере 2%.

Ожидается, что точные цены на летний сезон 2022 года турецкие отельеры объявят до конца года.

Ранее сообщалось, что Турция усилит меры по безопасности российских туристов на своих курортах.