Что будет с ценами на мандарины после снижения импорта из Турции

В ее продукции обнаружили превышение максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифоса, оказывающего токсическое воздействие на человека. Как пояснили в Роспотребнадзоре, такой шаг предпринят "чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации".

При этом Турция - один из крупнейших поставщиков мандаринов в нашу страну. И есть некоторое беспокойство, что ограничение поставок может вызвать рост потребительских цен, особенно нежелательный в преддверии новогодних праздников.

Однако серьезных оснований для подорожания нет, заверили эксперты, опрошенные "Российской газетой". Ситуация стабильная, отметила представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Ирина Нагайцева. Сейчас мандарины оптом продаются по ценам от 114 до 170 рублей за килограмм в зависимости от объема партии и страны происхождения, уточнила она. Кроме того, в ноябре начинается сезон мандаринов в Абхазии и других странах, они заместят выпадающие объемы, добавил в разговоре с "РГ" исполнительный директор национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Всего в Россию ввозится около 800 тысяч тонн мандаринов в год. С января по август этого года Турция поставила в Россию более 107 тысяч тонн мандаринов. В пятерку крупнейших импортеров также входят Пакистан, Марокко, Египет и ЮАР.

Введенные ограничения - сигнал для производителей. Они должны учитывать требования России и следить за качеством продукции, подчеркнул Глушков.