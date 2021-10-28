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28.10.2021 19:02
Рубрика: Экономика

Что будет с ценами на мандарины после снижения импорта из Турции

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Роспотребнадзор с 29 октября приостановил до особого распоряжения ввоз в Россию мандаринов одной из турецких компаний.

В ее продукции обнаружили превышение максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифоса, оказывающего токсическое воздействие на человека. Как пояснили в Роспотребнадзоре, такой шаг предпринят "чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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При этом Турция - один из крупнейших поставщиков мандаринов в нашу страну. И есть некоторое беспокойство, что ограничение поставок может вызвать рост потребительских цен, особенно нежелательный в преддверии новогодних праздников.

Однако серьезных оснований для подорожания нет, заверили эксперты, опрошенные "Российской газетой". Ситуация стабильная, отметила представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Ирина Нагайцева. Сейчас мандарины оптом продаются по ценам от 114 до 170 рублей за килограмм в зависимости от объема партии и страны происхождения, уточнила она. Кроме того, в ноябре начинается сезон мандаринов в Абхазии и других странах, они заместят выпадающие объемы, добавил в разговоре с "РГ" исполнительный директор национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Всего в Россию ввозится около 800 тысяч тонн мандаринов в год. С января по август этого года Турция поставила в Россию более 107 тысяч тонн мандаринов. В пятерку крупнейших импортеров также входят Пакистан, Марокко, Египет и ЮАР.

Введенные ограничения - сигнал для производителей. Они должны учитывать требования России и следить за качеством продукции, подчеркнул Глушков.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор Цены на продукты

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