Диетолог рассказал, как правильно употреблять орехи

Диетолог Артем Леонов рассказал, как правильно нужно употреблять орехи. Для этого их нужно замачивать в воде. Мнение специалиста приводит РИА "Новости".

По словам Артем Леонова, грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью содержат множество полезных элементов, клетчатку и белок, которые восполняют энергию и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Но важно правильно "извлечь" эти вещества из продуктов, поскольку изначально они находятся в неактивном состоянии.

"Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма", - рассказал Леонов.

Для того, чтобы извлечь максимум из орехов, держать в воде их нужно как минимум 6-8 часов, пояснил диетолог.

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