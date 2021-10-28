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28.10.2021 08:27
Рубрика: Общество

Диетолог рассказал, как правильно употреблять орехи

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Диетолог Артем Леонов рассказал, как правильно нужно употреблять орехи. Для этого их нужно замачивать в воде. Мнение специалиста приводит РИА "Новости".

Фото: Александр Корольков / РГ
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По словам Артем Леонова, грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью содержат множество полезных элементов, клетчатку и белок, которые восполняют энергию и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Но важно правильно "извлечь" эти вещества из продуктов, поскольку изначально они находятся в неактивном состоянии.

"Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма", - рассказал Леонов.

Для того, чтобы извлечь максимум из орехов, держать в воде их нужно как минимум 6-8 часов, пояснил диетолог.

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