Генпрокуроры России и Беларуси активизировали новые каналы сотрудничества

В четверг в Минске прошло сразу несколько знаковых встреч и совещаний с участием Генерального прокурора России Игоря Краснова.

Утро началось с визита Игоря Краснова и его белорусского коллеги Андрея Шведа к президенту РБ Александру Лукашенко. Потом прошли двусторонние встречи Краснова и Шведа. И, наконец, главным событием дня стало очередное заседание созданной в рамках Союзного государства Объединенной коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России.

"У российских прокуроров ни с одной прокуратурой мира нет такого тесного взаимодействия, как с белорусскими коллегами", - заявил на встрече с Лукашенко Игорь Краснов. По его словам, приоритеты совместной работы на ближайшее время ежегодно координируются с прокурором Беларуси, исходя из текущей мировой и региональной ситуации.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Так, особую взаимную озабоченность Краснов высказал в отношении попыток дестабилизировать обстановку в России и Беларуси извне. В том числе путем активизации экстремистских и террористических группировок. По его словам, угроза заключается также в их активном использовании глобальной Сети в своих интересах и том влиянии, которое они оказывают на молодежь.

Кроме того, угрозы, по словам Краснова, несут широкое использование теневых ресурсов Даркнета, правовая неурегулированность обращения различных видов цифровой валюты, ее обмена на фиатные деньги, ареста и изъятия. При этом он обратил внимание Андрея Шведа на актуальность поднятой ФАТФ проблемы контроля за оборотом виртуальных активов. Краснов рассказал о тех мерах, которые Генпрокуратура выработала для борьбы с нарушениями на криптовалютном рынке, и выразил готовность поделиться этим опытом на экспертном уровне.

"Стремительные процессы цифровизации побуждают нас совместно искать новые способы противодействия современным криминальным вызовам", - подытожил Генпрокурор России.

В то же время Игорь Краснов указал на необходимость уделять пристальное внимание другим важным направлениям прокурорской деятельности. Это, в частности, касается сохранения природного богатства и экологического благополучия, защите прав и свобод социально уязвимых категорий граждан, противодействию наркотрафику, коррупции, домашнему насилию, особенно в отношении несовершеннолетних.

По итогам Объединенной коллегии генеральные прокуроры подписали план совместных мероприятий на 2022 год, а также совместное распоряжение, актуализирующее каналы сотрудничества вне сферы уголовного судопроизводства.

В заключение своего визита Игорь Краснов возложил венок к Монументу Победы, который является одним из символов столицы Беларуси. Он был возведен в честь победы над фашистской Германией и в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны.