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28.10.2021 09:08
Рубрика: Экономика

Как изменится работа служб доставки в нерабочие дни

Текст: Дарья Худякова
Магазины готовы к увеличению спроса на онлайн-покупки и к росту трафика транспортировки во время нерабочей недели, сбоев в доставке не предвидится. Об этом сообщили "РГ" аналитики и участники рынка.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Ожидать новых рекордов или существенных потрясений в сегменте доставки не приходится. Рынок динамично развивается в первую очередь благодаря сетевым магазинам, которые за полтора года стали активнее продвигать доставку продуктов, переформатировав логистику", - считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Многие магазины проанализировали ошибки прошлого года и в этот раз к подобной ситуации подходят значительно более подготовленными. Так, региональный директор "Леруа Мерлен" Станислав Абатуров рассказал, что у компании есть процедуры работы при увеличенных объемах доставки, они были выработаны в 2020 году.

"По нашим прогнозам, количество заказов вырастет примерно в пять раз. Мы делаем все, чтобы избежать перебоев с доставкой - в этом нам помогает прошлогодний опыт", - отметил он.

В компании создают дополнительный резерв по транспорту для каждого объекта, работают с курьерскими компаниями и пунктами выдачи. Абатуров подчеркнул, что пока значительного роста заказов в магазине не наблюдают.

При этом, по данным логистического сервиса "Яндекс.Маршрутизация", пиковые значения октября (приходятся на дни перед нерабочей неделей) на 15-20% превышают аналогичные показатели сентября.

"Сегодня торговые сети лучше подготовлены к росту нагрузки, чем в начале пандемии. Процессы по доставке у многих организованы и отлажены, чего не было раньше. Резкого и непредсказуемого роста, как в начале пандемии, мы не ожидаем", - сказали в "Яндекс.Маршрутизации".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В компании полагают, что снизить возможный негативный эффект ограниченных ресурсов может автоматизация. Ретейлеры, которые внедрили автоматическое планирование маршрутов и мониторинг работы курьеров в реальном времени, говорят, что то же количество водителей при пиковом спросе могут выполнять на 30% больше заказов только за счет более плотных и реально выполнимых маршрутов.

"Помимо этого решением может стать и перераспределение ресурсов внутри компании - временно перепрофилировать часть своих сотрудников в курьеров", - считают в "Яндекс.Маршрутизации".

Коммерческий директор службы доставки "Boxberry" Алексей Бездеткин отмечает, что за последний год доставка стала более точной. "Благодаря появлению сервисов доставки продуктов в крупных городах, их жители привыкли к небольшим интервалам, и переносят эти ожидания и на интернет-магазины. Например, в Москве минимальный интервал для курьера составляет три часа. Также растет популярность доставки по клику, когда человек максимально подстраивает получение посылки под свой график. Это удобно, поэтому такие форматы будут развиваться в дальнейшем независимо от пандемии", - пояснил он, добавив, что перебоев с поставками ждать не стоит: ретейл научился пополнять запасы в период пандемии.

По данным сервиса по поиску работы "Суперджоб", за год средняя зарплата сотрудника курьерской доставки выросла на треть. В среднем, пешему курьеру предлагают зарплату в 55 тысяч рублей в месяц, водителю-курьеру - 85 тысяч.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Рынок начал испытывать нехватку всех линейных работников, включая курьеров, задолго до локдауна. Этот дефицит и, как следствие, рост зарплат курьеров наблюдался в 2020 году и на протяжении всего 2021 года и был вызван целым комплексом причин, в который входят стремительное развитие e-commerce, отток трудовых мигрантов и демографический спад в стране", - заявила СЕО сервиса заказа временных сотрудников "Ventra Go!" Екатерина Карабанова.

Она говорит, что хотя в некоторых регионах спрос на курьеров вырос за год почти в семь раз, а в октябре, в связи с традиционным всплеском сезонной активности, наблюдается рост запросов на курьеров от 10 до 25 % по сравнению с сентябрем, клиенты "Ventra Go!" не ожидают в ближайшее время взрывного роста спроса на курьеров.

В компании на период нерабочих дней ввели категорию "курьер", исполнителям предлагают пройти быстрое обучение, получить медкнижку с полной компенсацией стоимости и начать подрабатывать курьерами.

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