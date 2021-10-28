В Москве начался режим нерабочих дней из-за коронавируса

На протяжении 11 дней с 28 октября по 7 ноября включительно в Москве закроются почти все предприятия сферы услуг. Не будут работать шиномонтажи, автомастерские, прачечные, химчистки и другие предприятия бытового обслуживания. Также нельзя будет посидеть в кафе и ресторанах: еду можно заказывать только навынос или на доставку.

Из культурных учреждений открытыми останутся только театры и музеи. Но в них будут пускать только по QR-кодам и с расчетом на 50-процентную наполняемость залов.

Вместе с тем весь транспорт в городе продолжит работу в обычном режиме. В частности, в период школьных каникул соцкарты учеников не будут блокироваться. QR-коды для проезда также не нужны.

Власти города рассчитывают, что в период нерабочих дней будут прерваны цепочки распространения вируса.