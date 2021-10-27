Какие заведения будут закрыты в Москве в нерабочие дни

В течение ближайших 11 дней, до 7 ноября включительно, прекращается работа целого ряда организаций, оказывающих бытовые услуги. Парикмахерские, спа-салоны, фитнес-центры, прачечные, химчистки - все это будет закрыто. Также нельзя будет посидеть в кафе, ресторанах и на фудкортах. Однако заказать еду навынос можно, также можно оформить курьерскую доставку.

С 28 октября также прекратится работа многих торговых точек. Будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Под ограничения могут попасть даже алкомаркеты, где доля продовольствия в ассортименте - меньше 30%.

Школы и детские сады на 11 дней отправляются на каникулы. В садах есть дежурные группы, куда заранее записали детей, у которых родители будут работать. Все поликлиники: и государственные, и частные, тоже останутся открытыми. Врачи будут вести прием и в плановом, и в экстренном порядке. А вот стоматологии примут только в тяжелых случаях - туда можно обратиться с острой болью.

Работа общественного транспорта никак не ограничивается. МЦД, МЦК, метро, автобусы - все это будет курсировать в обычном режиме и без QR-кодов. Они потребуются только в театрах и музеях - этим учреждениям разрешили принимать гостей в нерабочие дни, но с учетом 50-процентной заполняемости залов. А вот кинотеатры с 28 октября должны будут закрыться до 7 ноября.

Подробнее об ограничениях в Москве в нерабочие дни читайте по ссылке.