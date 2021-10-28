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28.10.2021 18:13
Рубрика: ПДД

Камеры выявили в Москве более 117 тысяч непристегнутых водителей

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 248 (8599)
С помощью камер фотовидеофиксации в Москве за 9 месяцев этого года выявлено 117 844 непристегнутых водителей. Все они получили штрафы. Такие цифры опубликовала столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Как камеру ни настраивай, ошибки при выявлении ими нарушений неизбежны. И их надо обжаловать. Фото: Александр Корольков/РГ Как камеру ни настраивай, ошибки при выявлении ими нарушений неизбежны. И их надо обжаловать. Фото: Александр Корольков/РГ
Как камеру ни настраивай, ошибки при выявлении ими нарушений неизбежны. И их надо обжаловать. Фото: Александр Корольков/РГ

В ручном режиме, то есть самими инспекторами на дорогах было выявлено 52 207 фактов управления автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Напомним, что применять эти комплексы для выявления такого нарушения стали не так давно. В столице они контролируют 29 участков дороги. Эти же камеры выявляют пользование мобильным телефоном без устройства hands free. С начала года путем фотовидеофиксации выявлено 6196 таких нарушений. Еще в 463 случаях водителей, пользующихся за рулем телефоном, поймали инспекторы на дорогах.

Позже таким функционалом были наделены две камеры в Татарстане и одна в Тамбове. А с недавнего времени такой комплекс заработал в Подмосковье.

В соцсетях тут же появился штраф, вынесенный с помощью этого комплекса. На фотографии четко видно, что водитель пристегнут. Но штраф есть. Сколько всего ошибочных штрафов с помощью подобных комплексов, Госавтоинспекция не озвучивает. Но судя по публикациям в соцсетях, такие ошибки - не редкость.

В первые дни работы столичных комплексов стали появляться фотографии, по которым сложно понять, пристегнут водитель или нет: ремень не контрастировал на одежде. Но на фотографии в свежем подмосковном постановлении четко виден ремень на одежде водителя.

В Подмосковье заработала камера, выявляющая непристегнутых водителей. Но на фотографии в постановлении четко виден ремень поверх одежды

Значит, при оформлении материала инспектор что-то проглядел. И такой штраф можно смело обжаловать. Благо сейчас это можно сделать не выходя из дома - прямо на портале госуслуг.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Можно ли обжаловать штраф, вынесенный дорожной камерой в непогоду

Однако не все автовладельцы спешат эти штрафы обжаловать. Им проще заплатить со скидкой. Почему - непонятно. Ведь если жалоб мало, в ГИБДД считают, что камеры работают нормально. В результате количество ошибочных штрафов только множится. Остановить этот конвейер могут только сами автовладельцы, обжалуя ошибочные постановления. Выявляются такие нарушения с помощью нейросети, которую нужно обучать. Жаль, что это происходит не в лабораториях.