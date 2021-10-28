Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев

Российским сервисам такси и каршеринга разрешили собирать биометрические данные водителей и предоставлять доступ к автомобилям на основе биометрии.

Постановление № 1815 от 23.10.2021 вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года. Речь идет о разрешении нефинансовым организациям собирать и обрабатывать биометрические данные, в том числе для идентификации и аутентификации водителей легкого такси, и идентификации и аутентификации водителей транспортных средств, предоставляемых в краткосрочную аренду.

Иными словами, в случае работы в такси или аренды автомобиля в каршеринге, эти сервисы имеют право собирать, хранить и использовать биометрические данные пользователей.

Как пояснили "Российской газете" в Минцифры, в постановлении Правительства речь идет о случаях, когда владельцы такси, каршеринга или организаций по собственной инициативе используют коммерческие биометрические системы. Для использования биометрических данных компании должны будут получить аккредитацию, которую с 2022 года будет проводить Минцифры. Аккредитация будет осуществляться на предмет соответствия требованиям по информационной безопасности и хранению биометрических персональных данных. Далее министерство планирует осуществлять государственный надзор за соблюдением вышеуказанных требований с целью повышения безопасности рынка биометрических технологий.

В пресс-службе Яндекс.Go отметили, что используют различные технологии повышения безопасности и проанализируют в том числе и те возможности, которые заложены новым постановлением.

Позитивно оценивают появившуюся у сервисов возможность в Общероссийском движении пассажиров и рассчитывают, что это позволит пресечь распространенную практику использования каршерингов и управления такси под чужой учетной записью, однако отмечают важность сохранения прежних тарифов.

"В этой части сбор биометрии с водителей позволит сервисам заказа должным образом контролировать фактическое наличие конкретного человека за рулем, а следовательно повысить безопасность поездки. Такие истории происходили и в каршеринге, когда водитель мог передать управление другому лицу, которое может не иметь водительского удостоверения. Осталось только понять, кто заплатит за эти технологические решения, ведь биометрия не дешевое удовольствие. Важно, чтобы для пассажира такие новации не повысили цену поездки", - сообщил глава Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов.

Скептически оценивает перспективу использования биометрии для идентификации водителей такси Елена Гращенкова - правозащитник в сфере легкового такси, Общество "Синих ведерок".

"Эта мера избыточная и мало связана с безопасностью. Во всем мире верификация водителей такси достигается через банальную персональную лицензию", - сообщила Гращенкова "РГ".

В Минцифры особо отметили, что указанные в постановлении Правительства новые сферы применения биометрии не налагают на участников рынка обязанности использовать биометрию для идентификации, а создают возможность.