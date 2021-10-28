Киев переходит в "красную зону" карантина с 1 ноября

С 1 ноября столица Украины переводится на карантинный режим уровня "красной зоны". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр кабмина Олег Немчинов по итогам экстренного заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам заседания государственная комиссия решила установить с 00:00 часов 1 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал Немчинов.

В частности, вводится запрет на работу кафе, пабов и ресторанов, торговых центров, магазинов с товарами не первой необходимости и на проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут распространяться на эти сферы лишь в том случае, если 100 процентов работников и посетителей заведений будут вакцинированы.

Ранее, как писала "РГ", эти меры еще до заседания комиссии озвучил мэр Киева Виталий Кличко. Он также объявил, что столичные школы временно перейдут на удалёнку.