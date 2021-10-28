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28.10.2021 10:41
Рубрика: Экономика

Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии почти вдвое

Текст: Василий Кошкин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Китай направил компании "Интер РАО" официальный запрос об увеличении поставок электроэнергии в ноябре - декабре 2021 года до 555 млн кВт ч в месяц. Об этом сообщила врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина.

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"По Китаю надеемся выйти на рекордные объемы поставки. Они хотели в месяц 555 млн кВт ч электроэнергии, практически всю заявку "Интер РАО" сможет покрыть", - цитирует ее слова ТАСС.

По ее словам, сейчас компания в обычном режиме поставляет в Китай около 285-295 млн кВт ч в месяц.

Ранее сообщалось, что с серьезными перебоями с электроэнергией столкнулись большинство китайских провинций, они затронули уже более 300 млн человек.

Из 23 провинций Китая в 20 введены ограничения на потребление электроэнергии. В некоторых городах на северо-востоке Китая не работают светофоры и уличное освещение, в небоскребах остановлены лифты, в отдельных районах есть перебои с водоснабжением.

"Интер РАО" - единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. Кроме Китая, география поставок включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан и Монголию.

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