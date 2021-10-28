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28.10.2021 16:43
Рубрика: Культура

Концерт в стиле фламенко с симфоническим оркестром прозвучал в Казани

Текст: Владимир Дудин
В столице Татарстана впервые выступил известный испанский гитарист Хуан Мануэль Каньисарес. На фестивале "Виртуозы гитары" он исполнил сочинения Турины, де Фальи и собственный концерт для гитары с оркестром, который исполнил с Госоркестром Республики Татарстан и дирижером Сесаром Альваресом. Музыкант, залицензировавший модель гитары собственного изобретения, рассказал "РГ" о том, как традиции легендарного фламенко живут и развиваются сегодня.
Фото: Иван Андреев/ пресс-служба Гооркестра Татарстана Фото: Иван Андреев/ пресс-служба Гооркестра Татарстана
Фото: Иван Андреев/ пресс-служба Гооркестра Татарстана

Вы привезли новый концерт для гитары собственного сочинения. Чем он современен в сравнении с репертуаром в стиле фламенко?

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Хуан Мануэль Каньисарес: В концерте Al-Andaluz фламенко для гитары и оркестра много ритмических элементов фламенко, и его главная сложность - поддерживать хороший ритм на протяжении всего произведения. Совсем современным я бы не стал его считать, он продолжает классические традиции, например, таких произведений, как "Аранхуэсский концерт" Родриго, считающегося шедевром для гитары и оркестра. Но в моем сочинении есть определенная доза новаторства, заключающаяся в обилии элементов фламенко в гармонии и ритме. Мне очень хочется расширять современный репертуар для гитары и оркестра.

А что значит традиция для гитарной музыки?

Хуан Мануэль Каньисарес: Так исторически сложилось, что репертуар для гитары и оркестра не такой большой, как для многих других инструментов. Поэтому о какой-либо традиции сочинений для гитары в симфонической музыке говорить проблематично. Корни гитарной музыки, конечно, во фламенко. Классическая гитара и гитара фламенко внешне схожи как инструменты, но на самом деле, это два совершенно разных мира как с концептуальной с точки зрения, так и с позиций исполнительского мастерства.

Фото: Иван Андреев/ пресс-служба Гооркестра Татарстана

А сегодня фламенко продолжает развиваться? 

Хуан Мануэль Каньисарес: Да, фламенко сейчас проживает перемены, обогащается в плане ритма. У новых поколений исполнителей очень хорошая исполнительская техника. А моим личным вкладом в музыку фламенко стал альбом El Mito de la Caverna. В 2018 он победил в категории "Лучший альбом фламенко" премии MIN Awards of Spain.

Современные гитары лучше тех, что существовали лет 100-150 назад? Или дела обстоят как и со скрипками: нет ничего лучше, чем сыграть на старинных инструментах?

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Хуан Мануэль Каньисарес: Есть очень хорошие гитары начала ХХ века. Но гитара отличается от скрипки - ее структура и дерево не могут выдерживать много лет. Многие изготовители гитар принципиально открыты для новых идей и перемен. Например, гитара, на которой играю я, была изготовлена мастером Висентом Карильо. Она представляет собой "гибрид" гитары фламенко и классической гитары. Ее звучание такое же глубокое, как у классической гитары, но при этом она очень хорошо реагирует на быстрые ритмы. Эта гитара появилась у меня, когда я исполнял Concierto de Aranjuez с Берлинским филармоническим оркестром. На протяжении восьми месяцев мы с Висентом Кариль совместными усилиями создавали этот инструмент. Теперь эту модель гитары удалось запустить в производство, называется она Modelo Cañizares (Модель Каньисареса).

Фото: Иван Андреев/ пресс-служба Гооркестра Татарстана

Справка "РГ"

Хосе Мануэль Каньисарес - гитарист, композитор. Написал музыку к балетам Национальной Балетной Труппы Испании - Félix el Loco (2004) и Caprichos (2007). Создал саундтреки к фильмам "Лола уходит в порт" и "Фламенко" Карлоса Сауры. Более десяти лет сотрудничал с Пако де Лусией. Записал официальную музыкальную тему для Эстафеты олимпийского огня в Афинах в 2004-м. Исследователь фламенко. Преподает гитарное фламенко в Высшей Школе Музыки Каталонии с 2003 года. Выступал с гастролями в США, Мексике, Аргентине, Уругвае, Чили, Колумбии, Кубе, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Португалии, Голландии, Бельгии, Люксембурге, Черногории, Финляндии, Израиле, Турции, Марокко, Тунисе, Японии.

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