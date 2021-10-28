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28 октября 2021 г.

Постановление губернатора Костромской области от 28 октября 2021 года № 241 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

Руководствуясь перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 27 октября 2021 года № 30, и введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № ИЗ, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30, от 16.06.2021 № 128, от 06.08.2021 № 169, от 08.10.2021 № 222, от 22.10.2021 № 233) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции) (вместе с документом, удостоверяющим личность).";

2) в подпункте 7 пункта 1.3:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции) (вместе с документом, удостоверяющим личность).";

абзацы четвертый-тринадцатый считать соответственно абзацами пятым-четырнадцатым;

3) подпункт 11 пункта 1.4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции) (вместе с документом, удостоверяющим личность).";

4) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Собственник, управляющая компания (арендодатель) торгового центра, торгово-развлекательного центра (комплекса), управляющая компания (арендодатель) рынка, организатор ярмарки несут ответственность за нарушение требований, указанных в пунктах 1.4, 1.5, 1.16 настоящего постановления, на территории торгового центра, торгово-развлекательного центра (комплекса), рынка, ярмарки.";

5) в пункте 1.9:

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) если иное не установлено абзацем вторым настоящего подпункта, организовать работу предприятия общественного питания в пределах временного периода с 06.00 часов до 01.00 часа по местному времени (не допускается работа предприятия общественного питания с 01.00 часа до 06.00 часов), за исключением обслуживания навынос, при условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставки заказов.

В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, обязаны организовать работу объекта общественного питания в пределах временного периода с 06.00 часов до 23.00 часов по местному времени (не допускается работа объекта общественного питания с 23.00 часов до 06.00 часов), за исключением обслуживания навынос, при условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставки заказов;";

в подпункте 11:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции) (вместе с документом, удостоверяющим личность).";

абзацы четвертый-седьмой считать соответственно абзацами пятым-восьмым;

6) подпункт 7 пункта 1.11 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции) (вместе с документом, удостоверяющим личность).";

7) подпункт 9 пункта 1.13 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции) (вместе с документом, удостоверяющим личность).";

8) подпункт 1.2 пункта 3.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции) (вместе с документом, удостоверяющим личность).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1-3, абзацев пятого-восьмого подпункта 5, подпунктов 6-8 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункты 1-3, абзацы пятый-восьмой подпункта 5, подпункты 6-8 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 8 ноября 2021 года.

Губернатор области С.Ситников



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