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28 октября 2021 г.

Постановление губернатора Костромской области от 28 октября 2021 года № 242 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 27 октября 2021 года № 30, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81, от 15.11.2020 № 242, от 20.11.2020 № 248, от 10.12.2020 № 279, от 14.01.2021 № 4, от 08.10.2021 № 223) следующие изменения:

1) в пункте 1.1:

в абзаце втором слова "граждан в возрасте 55 лет и старше и имеющих" заменить словами "граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих";

в абзаце третьем слова "граждан в возрасте 55 лет и старше и имеющих" заменить словами "граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих";

2) в пункте 1.3 слова "граждан в возрасте 55 лет и старше и имеющих" заменить словами "граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

Губернатор области С.Ситников



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