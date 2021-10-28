Постановление губернатора Костромской области от 28 октября 2021 года № 243 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 27 октября 2021 года № 30, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182, от 21.10.2020 № 214, от 05.11.2020 № 228, от 15.11.2020 № 241, от 18.11.2020 № 244, от 01.12.2020 № 260, от 17.12.2020 № 290, от 29.12.2020 № 313, от 14.01.2021 № 2, от 28.01.2021 № 12, от 11.02.2021 № 29, от 20.02.2021 № 42, от 10.03.2021 № 51, от 25.03.2021 № 58, от 01.04.2021 № 67, от 10.04.2021 № 80, от 24.05.2021 № 113, от 16.06.2021 № 127, от 06.08.2021 № 168, от 08.10.2021 № 221) следующие изменения:

в пункте 1.1:

в абзаце первом слова "65 лет и старше" заменить словами "старше 60 лет";

в абзаце седьмом слова "в том числе полученный с использованием личного кабинета" заменить словами "сертификат вакцинации от COVID-19, полученный с использованием".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







