Распоряжение губернатора Костромской области от 28 октября 2021 года № 867-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 27 октября 2021 года № 30:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р, от 30.06.2020 № 327-р, от 10.07.2020 № 352-р, от 15.07.2020 № 359-р, от 18.07.2020 № 370-р, от 01.10.2020 № 540-р, от 21.10.2020 № 632-р, от 30.10.2020 № 680-р, от 15.11.2020 № 728-р, от 19.11.2020 № 743-р, от 20.11.2020 № 745-р, от 10.12.2020 № 823-р, от 14.01.2021 № 16-р, от 28.01.2021 № 62-р, от 03.02.2021 № 88-р, от 11.02.2021 № 116-р, от 20.02.2021 № 141-р, от 26.02.2021 № 158-р, от 10.03.2021 № 194-р, от 25.03.2021 № 229-р, от 10.04.2021 № 281-р, от 23.04.2021 № 323-р, от 06.05.2021 № 352-р, от 21.05.2021 № 397-р, от 05.06.2021 № 422-р, от 16.06.2021 № 461-р, от 25.06.2021 № 500-р, от 05.07.2021 № 528-р, от 08.07.2021 № 545-р, от 22.07.2021 № 577-р, от 19.08.2021 № 635-р, от 20.09.2021 № 744-р, от 08.10.2021 № 791-р, от "22.10.2021 № 844-р) следующие изменения:

1) пункт 4.10.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного' в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для . граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции).";,

2) пункт 4.20 изложить в следующей редакции:

"4.20. Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области и подведомственных им организаций, а также руководителям учреждений, подведомственных администрации Костромской области, организовать внесение изменений (принятие) в коллективные договоры (соглашения), локальные нормативные акты в части установления работникам, которые начиная с 28 октября 2021 года сделают прививку против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, дополнительной гарантии в виде двух дополнительных оплачиваемых дней отдыха с соблюдением требований, установленных трудовым законодательством.";

3) пункт 4.22 дополнить словами "с учетом рекомендаций Костромской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27 октября 2021 года";

4) в пункте 7:

в подпункте 1 цифры "65" заменить цифрами "60";

в подпункте 2 цифры "65" заменить цифрами "60".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего распоряжения.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего распоряжения вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







