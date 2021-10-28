Постановление губернатора Курской области от 28 октября 2021 года № 472-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года"

Во изменение постановления Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" (в редакции постановлений Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 463-пг, от 28.10.2021 № 465-пг) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Определить, что на территории Курской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года продолжают функционировать следующие организации:

1) государственные органы Курской области и органы местного самоуправления Курской области, государственные и муниципальные предприятия, учреждения и организации (по решению органов, в ведении которых они находятся);

2) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса, а также организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую цепочку;

3) организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания:

при условий обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания посетителей, доставки заказов;

оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них;

оказывающие услуги общественного питания для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся их работниками;

4) медицинские организации, за исключением оказания стоматологических услуг кроме заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме; аптечные организации, специализированные магазины, реализующие товары медицинского назначения, оптику;

5) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, рекомендуемый перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 %;

6) организации, выполняющие неотложные работы (оказывающие неотложные услуги) в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

7) организации, осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы;

8) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, почтовые отделения;

9) нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их деятельность;

10) научные и образовательные организации;

11) организации, оказывающие услуги по временному размещению граждан (гостиничные услуги);

12) системообразующие организации, перечень которых утвержден постановлением Губернатора Курской области от 28.05.2020 № 152-пг, организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа, системообразующие организации, установленные на федеральном уровне за исключением предприятий торговли, а также организации, образующие с перечисленными организациями единую производственную цепочку;

13) организации, участвующие в реализации проведения Всероссийской переписи населения 2020;

14) организации, осуществляющие свою деятельность исключительно в дистанционном режиме;

15) ветеринарные клиники;

16) организации, относящиеся к средствам массовой информации, а также участвующие в выпуске средств массовой информации;

17) организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования (в том числе легковым такси);

18) операторы связи, в том числе сотовой, фиксированной и спутниковой, включая места продажи сим-карт и мобильных устройств, расположенные вне торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов) и имеющие отдельный вход;

19) организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, включая телерадиовещание.";

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области), за исключением государственных услуг:

по государственной регистрации рождения при организации ее предоставления в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Курской области, оказывающих медицинские услуги по родовспоможению и в послеродовой период;

по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года;

по государственной регистрации смерти;

по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области по предварительной записи), и выдаче результата предоставления государственных услуг - паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.";

3) в пункте 4 цифры "65" заменить цифрами "60";

4) абзац второй пункта 7 изложить следующей редакции:

"руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций рассмотреть вопрос о возможности организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;";

5) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей образовательных организаций, руководителям образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы начального общего, основного общего и среднего общего образования организовать образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в период с 30 октября по 3 ноября 2021 года.".

2. Постановление вступает в силу с 30 октября 2021 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







