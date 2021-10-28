Лукашенко назвал дату проведения высшего Госсовета Союзного государства

Александр Лукашенко подтвердил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 4 ноября, назвав его "решительным шагом в нашей интеграции". Об этом президент РБ заявил в пятницу в ходе встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым, информирует Telegram-канал "Пул Первого".

На встрече, сообщает новостной портал, присутствовал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Планируется, что позже главы белорусской и российской генеральной прокуратуры обсудят вопросы экстрадиции, противодействия экстремизму и расследование дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны.