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28.10.2021 17:37
Рубрика: Общество

Минобрнауки утвердило список олимпиад, дающих льготы при поступлении в вузы

Текст: Мария Агранович
Утвержден перечень олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минобрнауки ежегодно утверждает такой список в начале учебного года. В этом году в список соревнований, призеры и победители которых могут претендовать на различные - вплоть до поступления без экзаменов - льготы в вузы, вошли 86 олимпиад, из которых три - новые.

В прошлом году в списке минобрнауки было 83 олимпиады.

Новые олимпиады 2021/2022 года:

  • - Открытая олимпиада по экономике (организатор ― Вологодский научный центр Российской академии наук)
  • - Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада (отделилась от Санкт-Петербургской олимпиады школьников),
  • - Международная олимпиада по финансовой безопасности (организаторы ― Минобрнауки совместно с Росфинмониторингом и вузами ― участниками Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Участие во всех олимпиадах из перечня - бесплатное.

Напомним, в эту приемную кампанию конкуренция в топовых вузах была гораздо более серьезная, чем в предыдущие годы. Некоторые стобалльники не смогли поступить - не хватало мест, так как весь бюджет заняли призеры и победители олимпиад. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, эта ситуация повторяется уже три-четыре года, и ее нужно менять.

Фото: Аркадий Колыбалов
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"

"Это касается нескольких столичных вузов: МГУ, ВШЭ, МФТИ, МГИМО и других, где стобалльников и олимпиадников больше, чем бюджетных мест, - отметил министр. - Нет универсального решения, нужно двигаться по нескольким направлениям".

Одно из них, по мнению министра, - пересмотреть требования к проведению олимпиад для школьников, которые дают право на поступление в вузы без экзаменов. "Надо очень внимательно посмотреть на систему олимпиад. Количество олимпиадников увеличивается. Требования к проведению олимпиад в этом году надо пересмотреть и серьезно их ужесточить", - сказал Фальков, комментируя в конце августа итоги приемной кампании.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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