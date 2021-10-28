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28.10.2021 14:14
Рубрика: Digital

Мошенники нашли новый способ кражи платежной информации

Текст: Анастасия Алексеевских
Ссылка ведет на фишинговую страницу с формой оплаты, предлагающей ввести данные банковской карты. Таким образом, пользователи теряют платежную информацию. Как не стать жертвой злоумышленников, выясняла "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Злоумышленники выбирают домены, срок регистрации которых подходит к концу и отправляют письмо на почтовый ящик, находящийся в этом домене. С учетом того, что на многих сайтах настроена автоматическая пересылка писем, поступивших на несуществующие ящики, на адрес администратора, такая тактика работает.

Фото: Getty Images
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"Несмотря на то, что подобная тактика злоумышленников не несет угрозы самому домену, потерять деньги на таком обмане вполне реально", - отметил руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.

Начальник отдела информационной безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд считает, что это опасная схема: преступники выманивают платежные данные жертвы. Предполагается, что человек на стрессе и не будет слишком внимательно вчитываться в письмо и оплатит продление регистрации домена - и мошенник получит деньги на счет, уточнил он.

"Описанный пример - это разновидность таргетированного фишинга, - отметил руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко. - В данном случае мошенники берут информацию из открытых источников и отправляют тому, кто владеет доменом, чтобы выманить финансовые данные".

Схема несет опасность для владельцев доменных аккаунтов, именно они становятся жертвами новой схемы, уверены в компании Digital Security.

"Тонкость схемы в том, что это не массовая рассылка, - отметили в компании. - Злоумышленники тщательно выбирают жертв, поэтому их атаки имеют больший успех. Еще один нюанс - автоматическая пересылка, настроенная на сайтах, которая помогает мошенникам доставить фишинговое письмо адресату. В остальном схема не отличается от классической: письмо содержит ссылку, ведущую на фишинговый сайт для оплаты. Жертва оставляет данные банковской карты и лишается своих сбережений. Поэтому не стоит доверять подобным рассылкам и оставлять личную информацию и информацию финансового характера на подозрительных и непроверенных сайтах".

По словам Куценко, следует внимательно изучать все входящие письма, требующие совершения действий или ввода информации. "В этом случае сигналом о мошенничестве может стать домен электронной почты, с которого отправлено письмо, - указал эксперт. - Если он отличается от официального, письмо отправлено злоумышленниками. Причём в строке адреса и при нажатии подробнее могут указываться разные адреса. Если письмо содержит просьбу перейти по ссылке, следует навести курсор и проверить, не добавлен ли другой адрес в качестве гиперссылки. Подмена может указывать на мошеннические намерения отправителя. В любом случае желательно не переходить по ссылкам из писем, а открыть официальный сайт Регистратора через поисковую систему и проверить информацию в личном кабинете. В случае необходимости - продлить срок работы домена".

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