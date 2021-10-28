МВД: Чем выше стаж за рулем, тем тяжелее авария

Чем выше стаж вождения, тем тяжелее последствия аварии. Такой парадоксальный вывод можно сделать из исследования аварийности за 9 месяцев этого года, проведенного Научным центром безопасности дорожного движения МВД России.

Согласно данным этого исследования наиболее высокая тяжесть последствий у ДТП, которые совершили водители со стажем управления более 15 лет. Здесь соотношение числа погибших к раненым равно 8,4. Это и есть показатель тяжести последствий. Самый низкий этот показатель для водителей со стажем от 2 до 5 лет - 5,9. Далее, чем больше стаж, тем выше тяжесть. У водителей со стажем до 2 лет - показатель 6,2.

Тот факт, что водители со стажем более 15 лет за эти 9 месяцев совершили самое большое количество аварий - 42 086, - легко объясняется тем, что такие водители составляют большинство на дорогах. Но рост тяжести последствий с набором опыта объяснить сложно. Разве что тем, что вместе с опытом растет и самоуверенность.

Довольно интересно распределяется аварийность по возрасту водителей. Наибольшее количество ДТП, а также наибольшее количество погибших в них и раненых приходится на водителей в возрасте от 30 до 40 лет. На них приходится почти 28 процентов как самих ДТП, так и погибших и раненных в них людей.

Это, кстати, совпадает и с данными страховых компаний. Так, например, одна из страховых компаний, проанализировав заявления на выплаты по ОСАГО, установила, что наибольшее количество аварий - 17 процентов - произошло по вине водителей в возрасте 30-34 лет. На втором месте оказались автолюбители 35-39 лет. На их долю приходится 16 процентов всех ДТП.

Наиболее тяжкие аварии, по данным НЦ БДД МВД РФ, совершают водители в возрасте от 50 до 60 лет. Тяжесть последствий в ДТП по их вине составляет 8,2.

Интересно, что за 9 месяцев этого года наибольший рост погибших отмечен в ДТП, которые совершили водители в возрасте от 14 до 16 лет. В 494 ДТП, совершенных по их вине, погибло 34 человека. Рост погибших составил 61,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Очевидно, что рост количества аварий с такими водителями вызван попустительством их родственников, которые допускают их к управлению мопедами, мотоциклами, а также автомобилями. В 9 из 10 ДТП с участием детей-водителей они управляли мототранспортом.